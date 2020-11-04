В Волновахе журналиста избили битой под домом. В полиции не связывают это с его деятельностью

В Волновахе в Донецкой области неизвестные избили битой журналиста Владимира Грабовенко. Об этом сообщает «Суспільне».



Грабовенко рассказал, что его избили возле собственного дома 30 октября.



«Слышу в калитку стукнуло, я бегом выскочил на улицу, смотрю пол кирпича лежит на улице возле двора, побежал в переулок. Смотрю, там машина стоит и кто-то ходит. Получил удар битой. Поднялся, закрылся, по руке битой меня, потом по ноге , потом они сели в машину и уехали», — рассказал пострадавший.



Мужчину госпитализировали в Волновахскую центральную районную больницу. Заведующий травматологическим отделением Андрей Хаджинов сообщил, что у пациента перелом костей правой голени, перелом правого предплечья, ушибы головы.



По словам врача, реабилитация Грабовенко продлится до шести месяцев.



Грабовенко — бывший депутат Волновахского районного совета, главный редактор газеты «Народовластие обо всех и обо всем».



В газете считают, что журналиста избили из-за его антикоррупционной деятельности.



«Это местная газета, неприбыльная, мы за свой счет устроили ее, расследуем все преступления, которые происходят в нашем Волновахском районе», — говорит журналист газеты Сергей Яшин.



В то же время, полиция не связывает нападение с профессиональной деятельностью журналиста. Инцидент квалифицирован по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК.



Адвокат журналиста Александр Кудинов не согласен с квалификацией дела и считает, что в данном случае имеет место покушение на убийство (ст. 115) и насилие в отношении журналиста (ст. 245).