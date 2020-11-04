Двое полицейских в Бахмуте предстанут перед судом за «выбивание» признания в краже

В Донецкой области будут судить двоих полицейских, которые «выбивали» из задержанного признание в краже. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.



Подозреваемые — оперуполномоченный и инспектор сектора информационной поддержки Бахмутского отдела ГУНП в Донецкой области.



По данным следствия, в мае они задержали одного из сотрудников Углегорской ТЭС ПАО «Центрэнерго», расположенной в Светлодарске. В отделении полиции они заставляли подписать его заявление и признать себя виновным в краже. Когда пострадавший отказался подписывать документ, правоохранители начали его бить, причинив легкие телесные повреждения.



Правоохранителям инкриминируют превышение служебных полномочий, совершенном группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК).



Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.