Глава УИК на Донетчине получила условный срок за подделку протоколов

Глава участковой избирательной комиссии округа № 50 на Донетчине получила наказание в виде трех лет лишения свободы с испытательным сроком на 1 год и лишением права заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом на 5 лет за подделку протоколов о подсчете голосов избирателей. Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой облпрокуратуры.



Суд установил, что 31 марта 2019 года, в ходе проведения выборов президента Украины, председатель УИК умышленно указала в протоколах о подсчете голосов избирателей в графе «члена участковой избирательной комиссии» данные о лицах, не присутствовали во время подсчета голосов, и поставила вместо них подписи.



Суд признал 56-летнюю женщину виновной во включении в избирательной документации заведомо недостоверных сведений (ч. 2 ст. 158-3 УК Украины).