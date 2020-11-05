На Донбассе зафиксировали новые обстрелы

За минувшие сутки, 4 ноября, пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что в районе Новолуганского и Широкино боевики применили автоматический станковый гранатомет. В районе Гнутово, Авдеевки и Водяного незаконные вооруженные формирования вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, добавили в штабе.

Кроме того, вопреки договоренностям Трехсторонней контактной группы в районе населенного пункта Шумы зафиксирован пролет беспилотника боевиков, который пересек линию соприкосновения. Украинские военные сбили беспилотник, применив стрелковое оружие.



В свою очередь группировка «ДНР» заявила, что в среду огонь велся в районе Горловки и в направлении села Веденское на юге региона. Боевики «ЛНР» об обстрелах не сообщали.



С начала текущих суток, 5 ноября, обстрелов не зафиксировано.