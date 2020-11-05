СБУ задержала боевика «группы Бергмана», которая в 2014 году подрывала мосты на Донбассе

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали бывшего участника диверсионной группы «ЛНР», причастного к подрыву ряда объектов инфраструктуры в Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



По данным следствия, задержанный входил в «группу Бергмана» в июне-июле 2014 года.



«Правоохранители задокументировали, что именно эта группировка подорвала пять мостов в Луганской и Донецкой областях, еще четыре — заминировали. В течение 2018-2020 годов оперативники СБ Украины задержали активных участников группы и во взаимодействии с Нацполицией ликвидировали несколько заложенных ими схронов», — рассказали в СБУ.



Один из диверсантов в течение шести лет скрывался в России.



Правоохранители задержали его после приезда на подконтрольную правительству Украины территорию. Мужчине объявили подозрение, он находится под арестом.