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На Луганщине осудили боевика батальона «Призрак»

06 ноября 2020, 21:17

На Луганщине осудили боевика батальона «Призрак»

Северодонецкий городской суд осудил мужчину за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

Следствием установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой «охраны общественного порядка» в подразделении «Призрак». Выполняя указания «руководства», он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию, подконтрольную формированию. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия.

Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области.

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