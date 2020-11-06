На Луганщине осудили боевика батальона «Призрак»

Северодонецкий городской суд осудил мужчину за участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.



Следствием установлено, что в апреле 2014 года житель Северодонецка участвовал в деятельности так называемой «охраны общественного порядка» в подразделении «Призрак». Выполняя указания «руководства», он нес службу на одном из блокпостов, где выполнял контрольно-пропускные функции: проверял документы и выяснял цель прибытия на территорию, подконтрольную формированию. Кроме того, в его обязанности в составе подразделения входило осуществление пристрелки автоматического оружия.



Осужденный полностью признал свою вину, способствовал следствию и дал показания о других участниках незаконных вооруженных формирований.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следственным управлением Главного управления Нацполиции в Луганской области.