СМИ объявили о победе Джо Байдена на выборах президента США

Кандидат от Демократической партии Джо Байден победил на выборах президента США. Об этом объявили телеканалы CNN, Fox News, ABC News и другие СМИ, основываясь на данных подсчета бюллетеней и своих экспертных оценках.



По подсчетам CNN, Байден победил в Пенсильвании и набрал в общей сложности 273 голоса выборщиков при необходимых 270 голосах.



По данным Associated Press, Байден получил 284 голоса, тогда как кандидат от Республиканской партии и действующий президент США Дональд Трамп ㅡ 214.



Телеканал Fox News считает, что Байден получил 290 голосов выборщиков, так как, кроме Пенсильвании, победил еще в Аризоне и Неваде.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Многие американцы в условиях пандемии коронавируса голосовали по почте, поэтому подведение итогов выборов затянулось. В некоторых штатах, по состоянию на вечер 7 ноября, подсчет голосов не завершен.