В Украине за сутки COVID-19 выявили у 9397 человек

За прошедшие сутки в Украине коронавирус диагностировали у 9 397 человек. Кроме этого, 2637 пациентов выздоровели, 138 — умерли. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Среди новых случаев заболевания 315 детей и 326 медработников.



Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Харьковской области (1074), в Киеве (943), Запорожской (688), Киевской (546) и Житомирской (543) областях.



За все время пандемии в Украине выявлено 460 331 случаев COVID-19,из которых 206 866 человек выздоровели, 8450 — умерли.