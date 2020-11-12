Число заболевших коронавирусом в Украине впервые превысило 11 тысяч человек за сутки

За минувшие сутки, 11 ноября, в Украине зафиксировано 11057 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за этот период выздоровели 6 235 человек, а умерли 198.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания зарегистрировано в Киеве (931), Запорожской (799), Киевской (700), Одесской (663) и Полтавской (624) областях.



За все время исследований в стране выявили 500 865 заболевших. Из них выздоровели 227 694 пациентов, а умерли 9145.