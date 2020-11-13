За минувшие сутки, 12 ноября, в Украине зафиксировано 11787 заболевших коронавирусом, что стало новым рекордом за время пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



Кроме того, за отчетный период 6155 человек выздоровели, а 172 умерли.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1083), Днепропетровской (740), Запорожской (727), Сумской (680) и Киевской (672) областях.



За все время исследований в стране выявили 512 652 заболевших. Из них выздоровели 233 849 пациентов, а умерли 9317.