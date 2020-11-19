Боевики ранили военного под Авдеевкой, заявил штаб ООС

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела со стороны боевиков в районе Авдеевки в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Это единственный случай нарушения режима «тишины» боевиками с начала текущих суток. Об инциденте проинформированы представители миссии ОБСЕ.



По окрестностям Авдеевки боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.



Пострадавшего военнослужащего с огнестрельным ранением госпитализировали. Состояние его здоровья удовлетворительное.