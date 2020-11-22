В Славянске люди фотографируются возле избирательных урн, чтобы выиграть iPhone 12

Жители Славянска фотографируются рядом с избирательными урнами, чтобы выиграть iPhone 12. Об этом сообщает гражданская сеть «Опора».



Розыгрыш устроила общественная организация «Платформа инициатив «Теплица». Согласно правилам, избирателям нужно проголосовать на участке и сделать селфи возле урны, но без бюллетеня.



Селфи нужно выложить на своих страницах в соцсетях с определенным хэштегом. Розыгрыш, главный приз которого — iPhone 12, должен состояться в понедельник, 23 ноября.



«Почему мы это делаем? Донецкая область показала самую низкую явку на местных выборах. Будет обидно, если судьбу города определит не большинство славянцев, а только 15%. Давайте поднажмем и покажем, что Славянск может! Важно, чтобы наша молодежь не осталась в стороне. Ребята, давайте с нами! Спонсорами конкурса выступили несколько предпринимателей города», — сообщили в организации.



При этом приз может получить только житель славянской громады в возрасте от 18 до 45 лет.



По информации от наблюдателей «Опоры» явка избирателей в 11 городах в 12:00 составила 9,7% (погрешность составляет 0,5%). Для сравнения, во время голосования 25 октября по всей Украине в настоящее время явка составляла 13,5%. Во время повторного голосования 15 ноября явка избирателей в 7 городах этот же час составила 8,6%.