В Славянске женщина напала на фельдшера, требуя сделать тест на COVID-19

В Славянске женщина напала на фельдшера экстренной медицинской помощи, требуя провести ПЦР-тестирование ее ребенку. Об этом сообщает Донецкий областной центр экстренной медицинской помощи.



Инцидент произошел в ночь на 30 ноября. Бригада ЭМП выехала на вызов о повышенной температуры тела у ребенка.



«А закончилось тем, что агрессивная мать ребенка, требуя нецензурной бранью проведения ПЦР, нанесла телесные повреждения фельдшеру, разбила пульсоксиметр и повредила сумку с медикаментами... Шокирующий также тот факт, что другие члены семьи безразлично за всем этим безобразием наблюдали», — говорится в сообщении.



В ведомстве также напомнили, что бригады ЭМП не проводят тестирование на коронавирус.



С фельдшером все в порядке. На место происшествия вызвали наряд полиции, составлен протокол.



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