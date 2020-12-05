Коронавирус в Украине: За сутки заболели 13,8 тысяч человек

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 14 724 человека, умерли 226 пациентов. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



Среди заболевших 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано 1504 человека, умерли – 226, выздоровели – 14724 человека.



Днем ранее, 4 декабря, в Украине было зафиксировано 15 131 новых случаев заболевания коронавирусом. С 1 по 3 декабря показатели в стране увеличивали на 1 тысячу вдень с 122,4 тысяч заболевших до 14,4 тысяч.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро субботы составило 801 716 человек, 13 421 человек - умерли от COVID-19, выздоровели – 412 533 человек.