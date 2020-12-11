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Коронавирус в Донецкой области: еще 24 смерти и 712 заболевших

11 декабря 2020, 09:05

Коронавирус в Донецкой области: еще 24 смерти и 712 заболевших

В течение последних нескольких дней в Донецкой области еще 24 человека умерли от коронавируса. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых летальных случаев: 17 в Мариуполе; 2 в Светлолдарской ОТГ; по 1 в Дружковской, Константиновской, Бахмутской, Сартанской и Славянской ОТГ.

Кроме того, за минувшие сутки на Донетчине выявили 712 заболевших коронавирусом.

За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 28 389 заболевших COVID-19. Из них 16 519 человек выздоровели, а 566 умерли. Продолжают лечение 11 304 человека.

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