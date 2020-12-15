СБУ отчиталась о перекрытии канала перевозок из Луганска через Россию

Служба безопасности Украины перекрыла канала нелегалтных пассажирских перевозок с временно неподконтрольной территории Луганской области через Россию в Харьков. Об этом сообщил начальник пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.



Организатору нелегальных перевозок — жителю неподконтрольной части Луганщины — сообщено о подозрении по признакам части 2 статьи 332 (незаконная переправка людей через госграницу) Уголовного кодекса.



По данным следствия, пассажирские перевозки осуществлялись на микроавтобусах подозреваемого через временно неподконтрольные украинской власти пограничные пункты пропуска Изварино и Должанский.



В СБУ также рассказали, что подозреваемый занимался обналичиваем соцвыплат — снимал деньги с банковских карточек «клиентов» и привозил наличные на неподконтрольные территории.



Сотрудники спецслужбы задержали мужчину во время очередной незаконной переправки людей через границу Украины. У него изъяли десятки карточек украинского госбанка с распечатками об остатках на счетах и пин-кодами.



В СБУ добавили, что проверяет возможную причастность подозреваемого к содействию группировке «ЛНР», в частности в перевозке боевиков незаконных вооруженных формирований.