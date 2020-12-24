Европейский суд снял санкции с Азарова

Суд Европейского Союза отменил решение о наложении санкций на беглого экс-премьер-министра Украины Николая Азарова. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на решение суда от 16 декабря.



Суд решил, что Совет ЕС не проконтролировал обеспечение соблюдения украинской судебной системой права Азарова на защиту и права на эффективную судебную защиту в уголовном процессе.



«Отсюда следует, что, приняв решение оставить имя заявителя в списке, Совет ЕС допустил ошибку оценки. В этих обстоятельствах оспариваемые действия должны быть аннулированы в той мере, в какой они относятся к заявителю, без необходимости рассматривать его ходатайство о мерах по организации процедуры», — говорится в решении суда.



Учитывая это, суд остановил действие решения ЕС о наложении санкций на Азарова. Судебные затраты обязан оплатить Совет Евросоюза.



Весной 2020 года Совет Европейского Союза продлил еще на один год санкции против президента-беглеца, который скрывается в России, Виктора Януковича и его соратников. Но тогда Совет ЕС не продлил санкции против двух человек — Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.