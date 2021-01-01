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В энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде городов нет воды и отопления

01 января 2021, 13:20

В энергосистеме ОРДО произошел сбой. В ряде городов нет воды и отопления

В подконтрольной «ДНР» энергосистеме ОРДО утром 1 января произошел сбой. Об этом сообщает телеграм-канал Dontel со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что в ряде неподконтрольных городов упало напряжение, из-за чего электротехника не работает. Кроме того, не работает отопление и нет водоснабжения в некоторых районах города Донецка и в соседней Макеевке.

Жители других городов, подконтрольных «ДНР», в соцсетях тоже пишут о подобных проблемах.

Также из-за погоды наблюдаются множественные обрывы высоковольтных проводов. А интернет-провайдеры сообщают о повреждениях линий связи по причине обледенения кабелей.

Представители «ДНР» никаких комментариев по этому поводу не давали.

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