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Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной

11 января 2021, 09:08

Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной

Александр Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться», — сказал он.

Лукашенко считает, что недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются трудным положением, в котором находится Украина.

«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше», — сказал Лукашенко, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.

«То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками», — заявил он.

При этом Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены, и страны не имеют никаких контактов, кроме посольств.

В то же время Лукашенко отметил, что готов возобновить контакты с Зеленским.

«Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — сказал он.

При этом Лукашенко считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона.

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