Лукашенко заявил, что готов возобновить отношения с Украиной

Александр Лукашенко готов возобновить отношения с Украиной, несмотря на то, что Киев не признал результаты белорусских президентских выборов. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».



«Я зла не держу на Володю Зеленского. Я его понимаю: по молодости где-то чего-то сказал. Но это же не значит, что ты должен все время на него смотреть, понимая, что происходит, и на него обижаться или злиться», — сказал он.



Лукашенко считает, что недружественные заявления украинских официальных лиц в отношении Минска объясняются трудным положением, в котором находится Украина.



«Заявить они заявили, но отношения у нас добрые, украинский народ к белорусам относится очень хорошо, мы к ним — еще лучше», — сказал Лукашенко, добавив, что экономическое сотрудничество между Беларусью и Украиной продолжает развиваться.



«То есть, мы базис не разрушили и не разрушаем. И даже если нужно где-то чего-то для России и для Украины, мы становимся и в экономике посредниками», — заявил он.



При этом Лукашенко признал, что политические отношения между Киевом и Минском практически заморожены, и страны не имеют никаких контактов, кроме посольств.



В то же время Лукашенко отметил, что готов возобновить контакты с Зеленским.



«Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек», — сказал он.



При этом Лукашенко считает, что инициативу для возобновления отношений должна проявить украинская сторона.