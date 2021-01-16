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Выборов в марте 2021 года не будет в 18 громадах Донбасса

16 января 2021, 13:31

Выборов в марте 2021 года не будет в 18 громадах Донбасса

Выборы 28 марта 2021 года не смогут пройти в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей, поскольку из-за вооруженной агрессии России невозможно обеспечить стопроцентную безопасность граждан во время организации подготовки и проведения местных выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой ОГА.

Соответствующее решение было принято во время совещания при участии главы Донецкой ОГА Павла Кириленко, главы Луганской ОГА Сергея Гайдая, врио командующего объединенных сил Виктора Ганущака, руководства ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и главных управлений Нацполиции двух областей.

Отмечается, что стопроцентную безопасность граждан невозможно обеспечить в:

  • Светлодарской, Торецкой городских территориальных громадах Бахмутского района Донецкой области;
  • Волновахской, Угледарской городских, Мирненской, Ольгинской сельских территориальных громадах Волновахского района Донецкой области;
  • Сартанской сельской территориальной громаде Мариупольского района Донецкой области;
  • Авдеевской, Марьинской городских, Очеретинской сельской территориальных громадах Покровского района Донецкой области
  • Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой городских территориальных громадах Северодонецкого района Луганской области;
  • Счастьенской городской, Станично-Луганской, Широковской сельской, Нижнетеплинской сельской территориальных громадах Счастьенского района Луганской области.

5 января Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратилась к Донецкой и Луганской Донецкой и Луганской ОГА-ОВГА относительно предоставления выводов о возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта 2021 года в отдельных территориальных громадах этих областей.

В ЦИК напомнили, что 8 августа 2020 года была установлена невозможность проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Вследствие этого первые местные выборы 25 октября 2020 года в указанных территориальных общинах не проводились, а избирательные права граждан не реализованы.

ЦИК пояснила, что в случае возможности организации подготовки и проведения в соответствии с Избирательным кодексом Украины местных выборов на отдельных территориях указанных областей в последнее воскресенье марта 2021 года Комиссия должна принять решение о назначении первых местных выборов 28 марта не позднее 17 января 2021 года.

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