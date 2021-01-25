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Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

25 января 2021, 19:57

Зеленский заявил о начале вакцинации от COVID-19 в Украине в феврале

Вакцинация от коронавирусной инфекции в Украине начнется в феврале 2021 года. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Еще одна хорошая новость — вакцинация начнется уже в феврале. Мы ожидаем, что вскоре в Украину поступит один миллион доз вакцины от ведущей международной компании. Детали сможем озвучить в ближайшее время», — сказал он в видеообращении в соцсетях.

Президент подчеркнул, что за период карантин были созданы 14 дополнительных койкомест в больницах. Общее количество койкомест достигло 70 тысяч. Из них 70% свободны, и более 80% обеспечены кислородом.

Украина должна получить вакцину производства китайской компании Sinovac Biotech, о подписании договора с которой стало известно 30 декабря. Речь идет о 1 913 316 дозах, поставки начнутся в течение 30 дней после регистрации вакцины — препарат находится на третьей стадии клинических испытаний.

Еще 1,2 млн доз Украина получит в рамках европейской инициативы COVAX, поставки анонсировались в марте.

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