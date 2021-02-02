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Издательство в Италии написало в школьном учебнике об автономии Донецка и Луганска

02 февраля 2021, 09:47

Издательство в Италии написало в школьном учебнике об автономии Донецка и Луганска

Итальянское подразделение издательства Pearson разместило в учебниках для учащихся средней школы некорректную информацию о ситуации в Украине, вызванной российской агрессией. В разделе об Украине рассказывается, что в 2014 году в Крыму прошел «референдум» о вхождении в состав России, а также об «автономии» отдельных районов Донбасса.

Опубликовано Посольство України в Італії/ Ambasciata d'Ucraina in Italia Среда, 27 января 2021 г.

Как сообщило посольство Украины в Италии, после обращения ведомства руководство издательства «выразило сожаление по поводу возникшей ситуации и отметило готовность совместно обсуждать содержание учебников в тематике, касающейся Украины». На данный момент в учебниках издательства написано, что Крым, Донецк и Луганск отделены от Украины из-за «этнических споров» вокруг языка.

Как отмечают в украинском посольстве, на территории Италии действует принцип «школьной автономии», в соответствии с которым местные школы и учителя сами определяют список учебников для разных классов в сотрудничестве с родительскими организациями. В связи с этим, ведомство призвало украинцев за границей участвовать в этой работе и сообщать о фактах фальсификации украинской истории.

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