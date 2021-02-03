ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов в селе под Донецком

Миссия ОБСЕ зафиксировала повреждения двух жилых домов на улице Гагарина в неподконтрольном правительству селе Сигнальное Донецкой области в результате обстрела. Об этом сообщается в отчете миссии.



«Примерно в 2 м к северу от северо-западного угла дома на ул. Гагарина, 2, команда СММ видела свежую воронку (шириной около 80 см), которая, по оценке, образовалась в результате разрыва боеприпаса из вооружения неустановленного типа, выпущенного из западо-северо-западного направления», — говорится в отчете.



Наблюдатели зафиксировали разбитые стекла в трех северных окнах, выбоины в кирпичной кладке, а также на деревянной крышке и поверхности кирпичного колодца у дома, поваленный на землю деревянный забор, обломки разбитой водосточной трубы, а также множественные выбоины в сточных желобах и в кровле дома.



Жительница рассказала наблюдателям, что примерно в 23:45 30 января она была дома, когда услышала поблизости взрыв, из-за которого некоторые окна в ее доме разбились.



Кроме этого, на ул. Гагарина, 4, команда миссии видела свежую пробоину в северо-западной стороне дома и расколотую кровельную балку, трещины в кирпиче на северной стороне дома.



Около северо-восточного угла дома была свежая воронка шириной около 50 см, а также деформированная и потемневшая металлическая дверь гаража, пробитую в некоторых местах насквозь.



По оценке миссии, повреждения дома, во дворе и в гараже возникли недавно в результате попадания боеприпаса, выпущенного из вооружения неустановленного типа из западо-юго-западного направления.