Штепа заявила ходатайство о допросе Порошенко, Яценюка и Таруты в суде

Орджоникидзевский районный суд Харькова на заседании во вторник приступил к рассмотрению по сути дела Нели Штепы. Штепа заявила ходатайство о вызове в суд 50 свидетелей защиты, в том числе экс-главы Донецкой ОГА Сергея Таруты, бывшего и. о. главы Администрации президента Сергей Пашинского, экс-главы СБУ Валентина Наливайченко, экс-премьер-министра Арсения Яценюка и пятого президента Украины Петра Порошенко, передает «Интерфакс-Украина».



Суд решил допустить к допросу в судебном заседании всех свидетелей, заявленных как обвинением, так и защитой, напомнив при этом сторонам о праве отказаться от допроса того или иного свидетеля.



«В связи с тем, что суд удовлетворил ходатайства о большом количестве свидетелей, пожалуйста, все участники процесса... приводите свидетелей в судебный процесс. При этом напоминаю, в случае если свидетель по каким-то причинам не может прибыть, вы не лишены возможности заявить ходатайство о видеоконференции. Если свидетель не может прибыть или вы не можете его доставить, вы можете отказаться в любой момент от допроса данного свидетеля», — сказала судья Глибко.



Кроме этого, на заседании прокурор огласил обвинительный акт, согласно которому в 2014 году Штепа, будучи городским головой Славянска, использовала власть в нарушение присяги и действовала в интересах террористической организации, целью которой было свержение государственного строя и нарушению территориальной целостности Украины.



Ей также инкриминируется организация соцопроса по федерализации и непротиводействие захвату административных зданий. По версии обвинения, действия Штепы привели к гибели людей.



«Нарушая присягу должностного лица, действуя умышленно, Штепа не приняла вместе с правоохранителями мероприятий по противодействию захвату административных зданий террористами, не обратилась в органы МВД и СБУ для стабилизации ситуации», — говорится в обвинительном акте.



В свою очередь Штепа заявила, что не считает себя виновной. Ее позицию поддержали адвокаты.



«Предъявленное обвинение не соответствует действительности. Мы слушали о погибших, убитых якобы от действий Штепы, но я хотел бы обратить внимание, что в данном уголовном производстве нет пострадавших», — сказал адвокат Александр Тананакин.



Следующее заседание по делу назначено на 16 февраля.



Дело в отношении Штепы рассматривается с самого начала в пятый раз.