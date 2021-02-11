Украина готовится к официальному визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля, который ожидается 2-3 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовквуа.



По его словам, в рамках этого визита Шарль Мишель посетит Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским.



«Мы четко понимаем задачи, стоящие перед нами для ускорения нашего движения к стратегической цели в отношениях с ЕС. Президент ожидает от правительства и парламента результативной работы по выполнению Соглашения об ассоциации и ключевых реформ. Это — единственный путь к успешной Украине», — заявил он.



9 февраля Мишель анонсировал визит в Украину после встречи с украинским премьером Денисом Шмыгалем. Представитель президента Евросовета позже уточнил, что Мишель посетит Украину в марте, когда именно он не уточнил, а также Грузию, чтобы поддержать евроинтеграционные стремления обеих стран.

В четверг, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский и послы стран G7 прибыли с рабочей поездкой в Донецкую область.