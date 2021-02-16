«Прошлись бы они через кладбище к школе 1,5 километра». В Енакиево протестуют против закрытия учебного заведения

Во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево группировка «ДНР» собирается закрыть школу № 20 в поселке Стандартный. В воскресенье, 14 февраля, родители школьников провели акцию протеста.



Как отмечается в местных сообществах в соцсетях, поводом для митинга стало предложенное ученикам анкетирование с вопросом: «В какую школу будете ходить в случае закрытия ОШ № 20?»



При этом в городском «управлении образования» уверяют, что решение о закрытии пока не принималось. Там говорят, что анкетирование проводят регулярно «с целью предварительного анализа сети школ». При этом родители говорят, что впервые заполняли такие бумаги.



Вместе с тем во время митинга «чиновница» убеждала жителей, что уже сейчас 36 учеников с подшефной территории посещают другие учебные заведения, а сама школа № 20 заполнена только на 36%, и это якобы плохо отражается на учебном процессе.



В свою очередь родители недовольны, поскольку с ними никто не посоветовался, и указывают на свой вклад в ремонт и благоустройство школы.



Школа № 20 удалена от центра города, единственная маршрутка заканчивает ездить в 17:00. Родителя боятся, что их дети останутся без дополнительных занятий и кружков.



Кроме того, в другую школу детям придется ходить полтора километра через территорию кладбища. «Прошлись бы они через кладбище к школе и назад домой с ранцами с весом 4- 6 кг в течение длительного времени... При войне закрывать школу и заставлять детей ходить через кладбище по 1,5 км? Вы реально это представляете? Руководители, хозяева жизни, подумайте о детях хоть иногда!», — пишут в обсуждении темы жители Енакиево.



Примечательно, что на следующий день просле акции протеста в город приехал «глава ДНР» Денис Пушилин. Как передают сепаратистские интернет-ресурсы, он встретился со студентами Енакиевского профессионального лицея, который восстанавливают после обстрелов. Поднимался ли во время его визита вопрос о закрытии школы № 20 — не сообщается.