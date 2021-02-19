В генконсульстве Украины в России неизвестный ранил ножом украинского пограничника

В Санкт-Петербурге в Генеральном консульстве Украины неизвестный мужчина напал с ножом на военнослужащего Госпогранслужбы, который охранял учреждение. Пограничник получил два ножевых ранения, передает пресс-служба ГПСУ.

Инцидент произошел сегодня, 19 февраля.

«Мужчина без объяснения и видимых на то причин набросился на военнослужащего сразу, как только ему открыли дверь. Только благодаря реакции пограничника, нанесенные ему ранения оказались не смертельными», – сообщили в ГПСУ о подробностях происшествия.

Сотрудники Генконсульства Украины немедленно вызвали на место «скорую помощь». До ее приезда другой пограничник оказал раненому необходимую первичную медицинскую помощь.

Нападавший оказался гражданином РФ. Предварительно известно, что он был записан на прием в Генконсульство.

По информации МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, задержанный мужчина – 1986 года рождения. На месте находился наряд полиции, который обезвредил нападавшего и доставил его в отдел.