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Азовский судоремонтный завод снова на грани закрытия. Рабочие готовы протестовать

24 февраля 2021, 14:15

Азовский судоремонтный завод снова на грани закрытия. Рабочие готовы протестовать

Азовский судоремонтный завод не работает уже месяц. Из-за проблем с получением разрешительных документов на аренду имущественного комплекса уже почти месяц сотрудники предприятия не выходят на работу. Об этом рассказал исполнительный директор ООО «УК «Мариупольская инвестиционная группа» Олег Иванюшенко во время пресс-конференции, которую транслировал телеканал «ТВ7».

Первого февраля капитан Мариупольского морского порта запретил швартовку судов к гидротехническим сооружениям СРЗ из-за отсутствия разрешительной документации на эксплуатацию этих причалов.

«Капитан порта ссылается на то, что морской регистр не выдает нам эти разрешительные документы, а морской регистр говорит, что мы не имеем права эксплуатировать это имущество, так как договор аренды закончился в 2016 году. Хотя до этого, с 2016 года, как договор закончился, морской регистр каждый год выдавал эти документы, но сейчас почему-то решил, что мы незаконно эксплуатируем это имущество», — рассказал Иванюшенко.

Он отметил, что предприятие обратилось за выдачей документов, однако официального ответа не получили. Поэтому действие каждого органа и этапа оспаривают в судах.

На данный момент предприятие не в состоянии выполнить свои обязательств в части судоремонта и перевалки. Так, уже четыре судна, которые направлялись в акваторию СРЗ, были вынуждены развернуться и изменить базу выгрузки.

«Судно, которое шло к нам в ремонт вынуждено было срочно менять свои планы ввиду такого форс-мажорного решения и ушло. Судно, которое должно было прийти к нам 20 февраля, на большой ремонт сроком на три месяца, сейчас отменило заход и ввиду запретов эксплуатации причала мы не можем подтвердить себя как базу ремонта», — отметил гендиректор предприятия Олег Турский.

Он также отметил, что у АСРЗ на этот год уже был сформирован портфель заказов на 80 миллионов гривен.
В случае остановки предприятие ожидает банкротство, а, следовательно, и массовое увольнение более 500 сотрудников. А также возможную техногенно-экологическую катастрофу в случае отключения электроэнергии, которую энергокомпания грозит отключить 26 февраля. Долг перед ДТЭК за последний месяц — 2,6 миллиона гривен.

«Если затонет док, то это — разлитие нефтепродуктов в Азовское море. Если будет обесточена канализационно-насосная станция, то это фекалии, которые также будут все в море», — отметил Иванюшенко.

Предприятие направило обращение к президенту Украины, премьер-министру, министру инфраструктуры, фонду госимущества, омбудсмену, городскому голове Мариуполя, губернатору и ряду других государственных органов с просьбой принять меры для разблокирования деятельности предприятия и отмены распоряжения капитана Мариупольского морского порта.

А завтра работники СРЗ соберутся проводят на акцию протеста.

Проблемы с продлением аренды целостного имущественного комплекса СРЗ возникают уже не впервые. В 2018 году управляющая компания не могла продлить аренду, так как предприятие «зависло» между Министерством инфраструктуры и фондом госимущества.

В том же 2018 году было создано ГП «АСРЗ», директором которого стал Игорь Решетов. Было принято решение о поэтапной передаче Азовского судоремонтного завода госпредприятию. Сначала планировалось продать имущество, которое не используется ремонтниками, а затем передать на баланс города социальные объекты.

Как рассказала «Новостям Донбасса» пресс-секретарь АСРЗ Лариса Конева, передача так до сих пор и не состоялась, поскольку Фонд госимущества все еще не начал процедуру. На АСРЗ говорят, что все документы готовы, чтобы все закончить понадобилось бы два месяца. На данный момент директором ГП «АСРЗ» является Александр Логвиненко.

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АСРЗ
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Мариуполь

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