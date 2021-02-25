«ДНР» сообщила о 131 новом заболевшем коронавирусом и 8 умерших

За минувшие сутки, 24 февраля, в отдельных районах Донецкой области выявили 131 заболевшего коронавирусом. При этом 89 пациентов выписали, а 8 ранее заболевших умерли.



Об этом сообщило «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там признают 23 848 случаев заболевания ковидом. Из них 16 486 человек выздоровели, а 2008 скончались. Продолжают болеть 5354 человека.



Кроме того, за сутки выявили 54 случая пневмоний. Из них госпитализированы 42 пациента. Всего на лечении остается 955 пациентов с пневмониями, из них 471 на кислородной поддержке (+14 за сутки).



Исследование на выявление коронавируса не проводились в лабораториях Донецка 22 и 23 февраля, так как эти дни там были выходными.



У властей Украины нет данных о заболеваемости на неподконтрольных территориях.