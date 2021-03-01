Девять военнослужащих пострадали при подрыве на Донетчине

Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи села Водяное на Приазовье. Пострадали девять военных. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».
Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов — боевые травмирования. Инцидент произошел 1 марта.
Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.