Девять военнослужащих пострадали при подрыве на Донетчине

Автомобиль с украинскими военнослужащими подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи села Водяное на Приазовье. Пострадали девять военных. Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка «Восток».



Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевое ранение, еще восемь воинов — боевые травмирования. Инцидент произошел 1 марта.



Военных доставили в лечебное учреждение, где им оказывают надлежащую медицинскую помощь.



На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.