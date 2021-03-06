Кравчук: Позиция России заводит мирные переговоры в тупик

Председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук констатировал, что ситуация с мирными переговорами стоит тупике. Причиной этому первый президент считает неконструктивную позицию России, которая по-прежнему заявляет, что является лишь наблюдателем, а не стороной конфликта.



Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в продвижении переговорного процесса.



«Наша делегация сейчас думает над тем, какие возможно внести предложения на базе тех договоренностей, которые есть, но, к сожалению, продвижения вперед нет, поэтому будем говорить как есть: ситуация в тупике, заблокирована Россией. Россия не хочет мира на Донбассе, она хочет, чтобы ситуация была такой, какой она является сегодня, а может другой, но не лучше», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24».