На Донетчине — 92 новых заболевших COVID-19

В Донецкой области за сутки лабораторно подтвердили 92 новых случая заболевания COVID-19. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



География выявленных заболеваний: 47 — в Краматорской ТО, по 10 — в Покровской и Николаевской ТО, по 9 — в турецкой и Славянской ТО, 3 — в Черкасской, по 1 — в Мариупольской, Волноваской, Мирноградской и Дружковской ТО.



За все время исследований на Донетчине этот диагноз лабораторно подтвержден у 48 814 человек. Из них выздоровели – 44 076, лечатся – 3662.



Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1076 человек.