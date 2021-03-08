На Луганщине 10 новых случаев COVID-19

В Луганской области лабораторно подтверждено десять новых случаев COVID-19. Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации Луганской области, в Северодонецке – один новый пациент, в Лисичанске – три, в Новоайдарском районе – четверо.



За все время исследований в области этот диагноз лабораторно подтвержден у 15 232 человек.



Из них выздоровели – 14 120, лечатся – 634 (179 – стационарно, 455 – амбулаторно).



Всего с начала пандемии на Луганщине от осложнений умерли 478 человек, заболевших коронавирусом.