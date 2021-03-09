В Украине зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — китайская Sinovac

В Украине зарегистрирована китайская вакцина от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech Ltd. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя компании в Украине АО «Лекхим» (Киев).



В рамках контракта с Минздравом «Лекхим» поставит первые 700 тысяч доз вакцины в марте. Reuters со ссылкой на украинский Минздрав пишет, что «Лекхим» имеет соглашение с Sinovac Biotech на поставку 5 миллионов доз вакцин в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.



Ранее в «Лекхим» заявляли, что окончательная эффективность вакцины составила 83,5%, а в испытаниях препарата в Турции приняли участие более 10 тысяч человек.



Стоимость одной дозы вакцины производства Sinovac составит 504 гривны.



До этого в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — Pfizer и AstraZeneca.