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В Украине зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — китайская Sinovac

09 марта 2021, 21:14

В Украине зарегистрирована третья вакцина от COVID-19 — китайская Sinovac

В Украине зарегистрирована китайская вакцина от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech Ltd. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на представителя компании в Украине АО «Лекхим» (Киев).

В рамках контракта с Минздравом «Лекхим» поставит первые 700 тысяч доз вакцины в марте. Reuters со ссылкой на украинский Минздрав пишет, что «Лекхим» имеет соглашение с Sinovac Biotech на поставку 5 миллионов доз вакцин в Украину, в том числе 1,9 миллиона доз по схеме государственных закупок.

Ранее в «Лекхим» заявляли, что окончательная эффективность вакцины составила 83,5%, а в испытаниях препарата в Турции приняли участие более 10 тысяч человек.

Стоимость одной дозы вакцины производства Sinovac составит 504 гривны.

До этого в Украине были зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — Pfizer и AstraZeneca.

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