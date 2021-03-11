Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

СБУ проводит обыски на объектах Glusco — сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

11 марта 2021, 16:43

СБУ проводит обыски на объектах Glusco — сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.

«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», — сказал собеседник, попросивший не называть его имени.
По его словам, идет изъятие документации, компьютеров. «Кое—где доходит до рукопашной», — подчеркнул он.

Позже появилась официальная информация СБУ. В спецслужбе заявили, что «разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов». Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривен.

Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.

Cеть АЗС Glusco связывают с окружением нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Еще по теме

Организации
СБУ Glusco

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
10:21
«ДНР» и «ЛНР» сообщили о новых умерших от коронавируса за сутки
09:55
Пушилин отрицает, что олигарх Коломойский и экс-глава МВД Захарченко налаживают связи с «ДНР»
09:10
В Донецке, Макеевке и других городах сообщили о минировании зданий. Людей эвакуировали
23:58
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 10 марта
19:04
Бывшего пресс-секретаря «Шахтера» не пустили в Донецк
15:14
Жена сепаратиста Губарева уехала из Донецка в Россию после того, как ее не пустили на «выборы»
13:41
«ДНР» откроет КПВВ под Донецком 12 марта
13:19
«ДНР»: Двое погибли, трое ранены в результате взрыва гранаты в Снежном
09:27
«ДНР»: 270 заболевших и шестеро умерших от COVID-19
08:24
«ЛНР» за сутки зарегистрировала одну смерть от COVID-19
22:16
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 9 марта
20:03
Кулеба надеется на более эффективную реакцию ОБСЕ на нарушения прав нацменьшинств в ОРДЛО и Крыму
15:28
«ЛНР» посадила в тюрьму одного из своих «чиновников» на 20 лет
все новости
17:24
Около 65 тысяч детей на неподконтрольном Донбассе не имеют украинского свидетельства о рождении
17:12
СНБО может вернуть «Донецкоблгаз» в госсобственность
17:06
«Мотор Сич» в ближайшее время вернут государству, решило СНБО
16:53
«Донецкоблгаз» снова пытался отключить котельные на Донетчине, помешали местные жители
16:43
СБУ проводит обыски на объектах Glusco — сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
16:28
Коронавирус — не повод держать КПВВ закрытыми, подчеркнули в ООН
16:25
ВАКС отменил постановление, остановившее расследование по делу Януковича
15:56
Резников оценил возможность открытого вторжения России в Украину
15:38
В Луганской области выявили еще 67 случаев COVID-19
15:29
В прифронтовом селе на Луганщине обнаружили радиоактивные части авиадвигателей
15:17
ООН сообщила о новых случаях задержания людей боевиками «Л-ДНР»
15:05
В Донецкой области за минувшие сутки выявили 266 новых случаев коронавируса
14:45
На Донетчине — первый случай побочного действия вакцины от COVID-19
14:17
Ермак: Центр борьбы с фейками поможет украинским делегациям на переговорах по Донбассу
13:43
В ООН сообщили, сколько их рекомендаций выполнили Украина, «Л-ДНР» и Россия
все новости
ВИДЕО
Власть против общества: Кто важнее в Украине? ►
10 марта, 07:30
Новые правила на КПВВ, вакцинация на Донбассе, обострение на фронте. Дайджест НД ►
09 марта, 09:34
«Перехваты» донбасского конфликта: Кто сболтнул лишнего и попался ►
06 марта, 21:50

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция