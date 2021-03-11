Служба безопасности Украины и Государственная налоговая служба проводят масштабную спецоперацию на объектах сети автозаправочных станций Glusco. Об этом сообщает издание enkorr со ссылкой на сотрудника в центральном офисе компании.



«У нас маски-шоу во всех офисах, заправках, нефтебазах. Пломбируют колонки и резервуары, отключают видеонаблюдение», — сказал собеседник, попросивший не называть его имени.

По его словам, идет изъятие документации, компьютеров. «Кое—где доходит до рукопашной», — подчеркнул он.



Позже появилась официальная информация СБУ. В спецслужбе заявили, что «разоблачила масштабную схему по "теневой" реализации некачественных нефтепродуктов». Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 миллионов гривен.



Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).



Проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления.



Cеть АЗС Glusco связывают с окружением нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука.