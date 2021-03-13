Родители Степанова вакцинировались от COVID-19 на Донетчине

Родители министра здравоохранения Максима Степанова вакцинировались от коронавируса в Славянске Донецкой области, где они оба работают медиками.



«Позавчера (11 марта, — прим.) вакцинировались мои родители. Они врачи в городе Славянск. Они вакцинировались вдвоем», — рассказал Степанов в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».



Отец главы Минздрава Владимир Степанов работает главврачом городской клинической больницы Славянска.

11 марта в Славянске стартовала вакцинация. В первый день прививки получили 50 медиков, которые работают с больными COVID-19. Всего желание вакцинироваться от COVID-19 выразили 89 медработников.