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Под Торецком ранен украинский военный 

14 марта 2021, 18:06

Под Торецком ранен украинский военный 

Украинский военнослужащий получил пулевое ранение вследствие обстрела в районе пгт Пивденное Донецкой области в воскресенье. Об этом сообщили в пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

«Защитнику оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние здоровья украинского защитника — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

По данным штаба, под Пивденным противник вел огонь из минометов калибра 82мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Всего же с начала суток 14 марта по состоянию на 17:00 российское боевики девять раз обстреляли подразделения украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил. В ходе обстрелов также применялись противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем.

«На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали огонь. Действия российских оккупантов раз подтверждают то, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не желает соблюдать существующие договоренности», — говорится в сообщении.

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