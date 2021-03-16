Ряд стран частично или полностью приостановили использование вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, которая предназначена для профилактики и борьбы с коронавирусом. Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Германия, Франция, Италия, Швеция приостановили вакцинацию после сообщений о тромбоэмболии (образование тромбов в кровеносной системе) у вакцинированных.



Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию против коронавируса этой вакциной.



Как пишет Еuronews, пока в Женеве говорят, что польза от прививки AstraZeneca перевешивает риски.



«Пока мы придерживаемся наших прежних рекомендаций, мы полагаем, что риск развития инфекции по тяжелому сценарию при заражении выше, чем риск возможных побочных эффектов. В данном случае наш выбор очевиден в пользу вакцинации, в том числе и препаратом AstraZeneca», – сказала помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симау.



Она добавила, что «по предварительным данным, не существует выросшего числа тромбоэмболии в Европе или Великобритании».



Ранее Astrazeneca распространила заявление, в котором указывается, что безопасность использования вакцины – приоритет компании. Также называются цифры – препаратом уже были привиты около 17 миллионов жителей Британии.