Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

ВОЗ призывает продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca на фоне приостановки использования вакцины в ряде стран

16 марта 2021, 12:12

ВОЗ призывает продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca на фоне приостановки использования вакцины в ряде стран

Ряд стран частично или полностью приостановили использование вакцины британско-шведской фармкомпании AstraZeneca, которая предназначена для профилактики и борьбы с коронавирусом. Нидерланды, Норвегия, Дания, Австрия, Ирландия, Эстония, Литва, Германия, Франция, Италия, Швеция приостановили вакцинацию после сообщений о тромбоэмболии (образование тромбов в кровеносной системе) у вакцинированных.

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала продолжить вакцинацию против коронавируса этой вакциной.

Как пишет Еuronews, пока в Женеве говорят, что польза от прививки AstraZeneca перевешивает риски.

«Пока мы придерживаемся наших прежних рекомендаций, мы полагаем, что риск развития инфекции по тяжелому сценарию при заражении выше, чем риск возможных побочных эффектов. В данном случае наш выбор очевиден в пользу вакцинации, в том числе и препаратом AstraZeneca», – сказала помощница генерального директора ВОЗ Марианджела Симау.

Она добавила, что «по предварительным данным, не существует выросшего числа тромбоэмболии в Европе или Великобритании».

Ранее Astrazeneca распространила заявление, в котором указывается, что безопасность использования вакцины – приоритет компании. Также называются цифры – препаратом уже были привиты около 17 миллионов жителей Британии.

Еще по теме

Прочее
Вакцинация коронавирус AstraZeneca

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
10:40
«ДНР» говорит, что кандидаты на выборах в Думу РФ смогут агитировать в Донецке
09:40
Коронавирус на неподконтрольном Донбассе: новые данные «ДНР» и «ЛНР»
08:49
«ДНР» пыталась обыскать машины ОБСЕ и не пропустила наблюдателей через блокпост под Донецком
22:17
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 15 марта
18:38
«ЛНР» бьет тревогу: Реки продолжают пересыхать
16:32
Пресс-секретарь Зеленского будет вести программу на канале для Донбасса и Крыма
16:10
Полиция объявила подозрение еще двум охранникам тюрьмы «Изоляция» за издевательства над пленными
13:53
В Макеевке хотят повысит стоимость проезда в городском транспорте
12:38
«ЛНР» лишила свободы жителя Алчевска на 12 лет по обвинению в «госизмене»
10:37
«ДНР»: Более сотни новых заболевших ковидом и 8 умерших
08:18
«ЛНР» за минувшие сутки зарегистрировала один летальный случай от ковида
01:03
Донбасс. Итоги недели 8 - 14 марта
10:23
«ЛНР» зарегистрировала 26 новых случаев заболевания коронавирусом
09:39
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
все новости
16:20
Опрос: Половина украинцев не готова вакцинироваться от COVID-19
16:04
«ДНР» постепенно закрывает госпитали для больных ковидом
15:45
На «Большое строительство» в Донецкой области привлекут более миллиарда гривен
15:39
На Донетчине выявили еще 286 заболевших COVID-19
15:04
На канале «Дом» объяснили участие пресс-секретаря Зеленского в программе
13:59
Боевики на Донбассе приведены в высшую степень боевой готовности, – Минобороны
13:44
На Луганщине — 101 новый случай COVID-19, пятеро пациентов умерли
13:40
В Минразвития не комментируют причастность Курченко к газовому скандалу на Донетчине
13:38
Мутации коронавируса подтверждены в ряде областей Украины, в том числе на Луганщине
13:24
Хакеры ФСБ РФ пытались взломать правительственные ресурсы Украины
13:11
Эскалация на Донбассе: Песков ответил на вопрос о возможном ракетном ударе по Украине
12:51
Назначение и увольнение директоров НАБУ и ГБР: Что предлагают в Раде
12:41
«Не Минздрав же вакцинирует – вопрос к местной власти». Степанов – о низких темпах вакцинации
12:15
Суд по делу Штепы снова перенесли
12:12
ВОЗ призывает продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca на фоне приостановки использования вакцины в ряде стран
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Десну», а «Динамо» — «Зарю» в чемпионате
14 марта, 18:54
Донбасс: стоит ли ждать большой войны? ►
14 марта, 09:39
«Шахтер» разгромно проиграл «Роме» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
11 марта, 23:53

«Новости Донбасса» © 2021, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция