«Укроборонпром» отрицает экспорт военных товаров в РФ

С августа 2014 года ГП «Укроборонпром» не заключил ни одного экспортного контракта с РФ. Об этом в госконцерне заявили в ответ на данные Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), согласно которым РФ вошла в тройку крупнейших импортеров украинского вооружения за 2016-2020 годы.



В «Укроборонпроме» утверждают, что ни одно предприятие концерна не отгрузило ни одной единицы вооружения или военной техники в РФ в соответствии с решением СНБО от 27 августа 2014 года о прекращении экспорта товаров военного назначения и двойного использования в РФ.



«С конца августа 2014 Комиссия ни разу не согласовывала никаких контрактов на поставку ВВТ на территорию Российской Федерации. Кроме того, соответствующее решение СНБО является обязательным для выполнения всеми органами исполнительной власти», — отметил заместитель генерального директора по управлению активами «Укроборонпрома» Мустафа Найем.



SIPRI предоставляет данные, основанные на открытых источниках. Согласно рейтингу, опубликованному 15 марта, за 2015-2020 годы экспорт украинского вооружения осуществлялся преимущественно в Китай (36%), Россию (20%) и Таиланд (17%).