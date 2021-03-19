Решение о введении более жестких карантинных мер в связи с распространением коронавируса в той или иной области сегодня принимает местная власть, поскольку лучше понимает эпидемическую ситуацию в своем регионе. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1».



«В Киеве сейчас плохо. Ивано-Франковщина, Закарпатье, Житомирщина, Винницкая область закрыты. А, например, на Днепропетровщине или на Харьковщине есть свободные места [в больницах] — 30% занятости коек. Зачем закрывать регион? Почему мы так работаем? Потому что местная власть лучше видит, что происходит на территории », - цитирует Тимошенко пресс-служба ОП.



Он не исключил, что ужесточить карантинные ограничения могут также и в Киевской области.



Замглавы Офиса президента подчеркнул, что несколько недель назад, когда на Закарпатье и Ивано-Франковщине началось резкое увеличение количества заболевших COVID-19, в Киеве многие люди продолжали пренебрегать противоэпидемическими мероприятиями — не носили масок, не соблюдали карантинные требования. Это имело негативные последствия — в столице начала расти заболеваемость.



По словам Тимошенко, медицинской системе трудно справиться с таким резким увеличением количества новых больных, поэтому есть необходимость в введении ограничительных мер в тех регионах, где ситуация сложная.



«Каждый день и в Офисе президента, и в Минздраве мы работали над тем, чтобы появлялись дополнительные кровати и дополнительный кислород. На Ивано-Франковщине три недели назад были заняты 82% койко-мест. Добавляется 450 коек, а процент не падает — как было 82%, так и е. Добавляется еще 350 коек, а процент на том же уровне. Это гораздо опаснее, чем осенью, когда закрывалось все [на локдаун] »- подчеркнул заместитель руководителя ОП.