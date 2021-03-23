За минувшие сутки, 22 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших коронавирусом. Кроме того, 44 пациента выздоровели, а 8 человек умерли.



Такие данные приводит «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».



За все время пандемии там подтверждают 28 026 заболевших COVID-19. Из них 20 683 человека выписаны, а 2 186 пациентов скончались от осложнений коронавирусной болезни.



Также за сутки выявлены 85 случаев пневмоний, что на 46 случаев больше по сранению с предыдущим днем. Госпитализированы 64 пациента. Всего на лечении находится 938 пациентов с пневмониями, из них 466 на кислородной поддержке (+28 за сутки).



Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за минувшие сутки, 22 марта, выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли.