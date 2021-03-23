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«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли

23 марта 2021, 09:28

«ДНР»: За сутки ковидом заболели 219 человек, 8 пациентов умерли

За минувшие сутки, 22 марта, в отдельных районах Донецкой области выявили 219 заболевших коронавирусом. Кроме того, 44 пациента выздоровели, а 8 человек умерли.

Такие данные приводит «министерство здравоохранения» группировки «ДНР».

За все время пандемии там подтверждают 28 026 заболевших COVID-19. Из них 20 683 человека выписаны, а 2 186 пациентов скончались от осложнений коронавирусной болезни.

Также за сутки выявлены 85 случаев пневмоний, что на 46 случаев больше по сранению с предыдущим днем. Госпитализированы 64 пациента. Всего на лечении находится 938 пациентов с пневмониями, из них 466 на кислородной поддержке (+28 за сутки).

Официальных данных об эпидемиологической ситуации на временно оккупированных территориях нет.

В Украине за минувшие сутки, 22 марта, выявили 11 476 заболевших коронавирусом. При этом 8 044 человек выздоровели, а 333 умерли.

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