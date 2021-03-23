В Славянске сегодня неизвестный в маске ограбил пункт приема металлолома и из автомата ранил человека в ногу. Полиция проводит специальную операцию по установлению и задержанию злоумышленника.



Об этом сообщает Краматорское районное управление полиции Донецкой области.



Там рассказали, что сообщение о происшествии поступило от жителя Славянска около 7:00. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, кинологи, работники криминалистической лаборатории и работники областного главка полиции.



На розыск преступника поднят весь личный состав местной полиции. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.



Развернут оперативный штаб, в который входят работники управления уголовного розыска и следственного управления полиции Донецкой области. Для раскрытия преступления задействованы все имеющиеся силы и ресурсы.



По факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины.



В сети было опубликовано видео с камеры наблюдения. Внимание! Присутствуют нецензурная брань и сцены насилия.

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