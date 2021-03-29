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На Донетчине COVID-19 заболели еще 175 человек

29 марта 2021, 12:23

На Донетчине COVID-19 заболели еще 175 человек

За минувшие сутки, 28 марта, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 175 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

106 случаев COVID-19 зафиксировано в Краматорской ТГ, 20 — в Покровской ТГ, 12 — в Константиновской ТГ, 9 — в Кураховской ТГ, 8 — в Часовоярской ТГ, по 5 — в Мирноградской и Марьинской ТГ, 4 — в Славянской ТГ, 3 — в Светлодарской ТГ, 2 — в Соледарской ТГ, 1 — в Гродовской ТГ. Среди них — 8 детей.

С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 57 998 случаев COVID-19. Из них 47 103 человека выздоровели, 1250 — умерли.

За воскресенье, 28 марта, в Украине выявили 8 346 заболевших коронавирусом. При этом 2 875 человек выздоровели, а 178 умерли.

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