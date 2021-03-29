За минувшие сутки, 28 марта, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявили 175 заболевших коронавирусной болезнью. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.



106 случаев COVID-19 зафиксировано в Краматорской ТГ, 20 — в Покровской ТГ, 12 — в Константиновской ТГ, 9 — в Кураховской ТГ, 8 — в Часовоярской ТГ, по 5 — в Мирноградской и Марьинской ТГ, 4 — в Славянской ТГ, 3 — в Светлодарской ТГ, 2 — в Соледарской ТГ, 1 — в Гродовской ТГ. Среди них — 8 детей.



С начала пандемии в области без учета неподконтрольной территории подтверждено 57 998 случаев COVID-19. Из них 47 103 человека выздоровели, 1250 — умерли.

За воскресенье, 28 марта, в Украине выявили 8 346 заболевших коронавирусом. При этом 2 875 человек выздоровели, а 178 умерли.