В Киеве в первую очередь остаточными дозами вакцинируют участников боевых действий и тех, кто едет в зону ООС 

В Киеве остаточными дозами вакцинирует участников боевых действий, а также тех, кто отправляется в зону проведения операции Объединенных сил. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказал Василий Животенюк, региональный координатор по вакцинации в Киеве.



«Остатков вакцин мало. Первоначально мы вакцинируем ними воинов АТО / ООС — которые служили или тех, которые готовятся ехать на Донбасс. Конечно, они предоставляют документы, подтверждающие их участие в боевых действиях», — пояснил он.



По его словам, перед тем как открывать флакон мобильная бригада уточняет есть ли десять человек на прививку. Если же таких не находят и среди врачей, то обращаются в Департамент, ответственный за очередь на вакцинацию и приглашают следующих по очереди.