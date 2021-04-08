Заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов направил в Офис прокурора Международного уголовного суда новое сообщение о нарушениях международного гуманитарного права Россией и подконтрольных ей боевиков. Речь идет об убийствах и ранении украинских военнослужащих во время боев за Иловайск и Донецкий аэропорт на фоне гуманитарных договоренностей.



Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.



В ведомстве напомнили, что 19 августа 2014 года несмотря на договоренности про обеспечение в районе Иловайска «зеленого коридора» для выхода из окружения, боевики открыли огонь по украинским военным и автомобилю с символикой «Красного Креста». В результате этого погибли 366 украинских военных, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, 24 — пропали без вести.



Во время обороны Донецкого аэропорта 19-21 января 2015 года боевики запросили режим «тишины» для эвакуации с поля боя тел погибших и раненых. Перемирие было использовано для скрытого минирования позиций ВСУ и подрыва. Тогда погибли 25 военнослужащих, 22 — попали в плен, одного пленного убили.



«Вероломное убийство в условиях вооруженного конфликта является военным преступлением и нарушает статью 37 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949, запрещающего "убивать, наносить ранения или брать в плен противника, прибегая к вероломству"», — говорится в сообщении.



В декабре 2019 года в Офис Прокурора МУС поступила информация о внесудебных казнях украинских военнослужащих во время событий в районе Иловайска. Всего в Международный уголовный суд направлено 19 обращений по фактам нарушений международного гуманитарного права и прав человека на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.