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В Мариуполе школьников отправляют на дистанционное обучение

08 апреля 2021, 18:59

В Мариуполе школьников отправляют на дистанционное обучение

В Мариуполе со следующей недели школьников переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила директор департамента образования горсовета Татьяна Братчикова, передает MRPL.city.

По ее словам, такое решение приняли в связи с учетом текущей эпидситуации в городе и в Украине в целом. Школьники будут учиться в дистанционном режиме две недели – с 12 по 23 апреля включительно.

«Принято решение перейти на "дистанционку" в связи с тем, что увеличилось количество тех больных, которых необходимо госпитализировать в больницы. Поэтому, чтобы не ухудшить ситуацию в медучреждениях и дать возможность врачам лечить всех больных, принято решение закрыть школы на две недели», – пояснила Татьяна Братчикова.

Она уточнила, что детские сады пока остаются работать в штатном режиме. Кроме того, переводить дошкольные учреждения на четырехдневный режим также пока не планируют, но все будет зависеть от эпидситуации.

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