В Мариуполе со следующей недели школьников переводят на дистанционное обучение. Об этом сообщила директор департамента образования горсовета Татьяна Братчикова, передает MRPL.city.



По ее словам, такое решение приняли в связи с учетом текущей эпидситуации в городе и в Украине в целом. Школьники будут учиться в дистанционном режиме две недели – с 12 по 23 апреля включительно.



«Принято решение перейти на "дистанционку" в связи с тем, что увеличилось количество тех больных, которых необходимо госпитализировать в больницы. Поэтому, чтобы не ухудшить ситуацию в медучреждениях и дать возможность врачам лечить всех больных, принято решение закрыть школы на две недели», – пояснила Татьяна Братчикова.



Она уточнила, что детские сады пока остаются работать в штатном режиме. Кроме того, переводить дошкольные учреждения на четырехдневный режим также пока не планируют, но все будет зависеть от эпидситуации.