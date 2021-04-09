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Судоремонтный завод в Мариуполе сообщил, что уже передал государству имущество

09 апреля 2021, 11:38

Судоремонтный завод в Мариуполе сообщил, что уже передал государству имущество

Судоремонтный завод (СРЗ) в Мариуполе передал государству имущество при согласовании Фонда государственного имущества Украины. Об этом говорится в пресс-релизе завода.

Государственное предприятие под названием «Азовский судоремонтный завод» приняло на свой баланс гидротехнические сооружения (причалы, плавпричалов, пирс, плавмастерские и прочее).

«ООО "СРЗ" выполнило все согласованные условия для скорейшей передачи имущества на баланс ГП "Азовский судоремонтный завод", потому что считает это необходимым шагом для трудоустройства уникального коллектива из 560 специалистов редких профессий, работавших в течение нескольких десятков лет на ООО "СРЗ". Мы надеемся, что государство решит вопрос дальнейшей судьбы предприятия в кратчайшие сроки», – заявил генеральный директор Судоремонтного завода Олег Турский.

Азовский судоремонтный завод в Мариуполе возвращают в государственную собственность. Сотрудники без зарплат выходили на акции протеста на улицы Мариуполя и перекрывали дороги, начался процесс банкротства. Представители частной компании, в чьих руках более 15 лет находился завод, заявляли, что отключение его от электроэнергии грозит Мариуполю экологической катастрофой. Подробнее: 

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