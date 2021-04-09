Кабинет министров разрешил использовать в медицинских целях несколько веществ на основе каннабиса.



Согласно постановлению от 7 апрел,я из списка запрещенных для оборота в Украине исключат «Набилон» ㅡ синтетический каннабиноид, имитирующий действие ТГК, и «Набиксимолс» ㅡ экстракт каннабиса с одинаковым содержанием ТГК и каннабидиола. Лекарства на основе каннабиса используют для облегчения побочных реакций после химиотерапии.



Кабмин разрешил использовать в медицинских целях «Набилон», «Набиксимолс» и «Дронабинол» (ТГК) только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления лекарств.



Кроме того, из-под государственного контроля выводится вещество изолированного каннабидиола (то есть его самая очищенная от примесей форма).



«Вопрос легализации каннабиса для медицинских целей решен. Респект КМ. Больше нет оснований для фоток страдающих от боли детей, требующих немедленной легализации наркотиков. Правда, вопрос решён не так, как хотели дельцы, мечтающие о плантациях марихуаны со свободным ее оборотом в самой бедной стране Европы», –прокомментировал постановление Кабмина глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной Рады Даниил Гетманцев в своем Telegram-канале.

Вопрос легализации медицинского каннабиса был включен в опросник президента Зеленского на парламентских выборах. Эту инициативу поддержали 64% опрошенных. В Офисе президента тогда заявили, что около 2 миллиоонов украинцев нуждаются в медицинском каннабисе. Это может помочь онкобольным справляться с депрессиями и людям с посттравматическими расстройствами.