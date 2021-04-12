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Поджигают близко к жилым домам: На Луганщине снова горит сухостой и лес

12 апреля 2021, 14:15

Поджигают близко к жилым домам: На Луганщине снова горит сухостой и лес

В Луганской области зафиксирована серия поджогов сухостоя и леса, передает местное издание 6451.com.ua.

Так, в Белокуракинском районе, селе Лозно-Александровка неизвестные поджогли сухостой в непосредственной близости к жилым домам.

Очевидцы вызвали наряд ГСЧС и вместе с ними потушили пожар.

В Рубежном местный житель заметил горящий участок леса возле лесопилки. Мужчина вызвал спасателей, очаги возгорания потушили.

По данным Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области, за прошедшие сутки, 11 апреля, спасатели Луганщины осуществили 48 выездов на ликвидацию возгорания сухой травы, мусора и камыша, общей площадью 125,81 га. Больше всего от пожаров пострадали Северодонецкий, Сватовский и Старобельский районы.

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