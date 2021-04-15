«Не дождетесь!» Кулеба — о заявлениях Москвы об утрате украинской государственности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместного брифинга с коллегами из Эстонии, Литвы и Латвии прокомментировал последние заявления российских властей в адрес Украины.



«Даже мои гости поражены тем уровнем дегуманизации украинцев и дезинформацией, которая наблюдается в последнее время не только в российских ток-шоу, но и в заявлениях российских чиновников. Они открыто угрожают Украине войной и пугают уничтожением украинской государственности», — подчеркнул Кулеба.



В связи с этим глава МИД решил ответить «очень просто, двумя фразами».

«Во-первых, не дождетесь! Во-вторых, мы не боимся», — заявил министр.



Он добавив, что Украина «сама достаточна сильна и имеет хороших друзей, чтобы защитить свою государственность».



Кулеба убежден, что действия и заявления Москвы направлены на эскалацию военного напряжения и срыв дипломатического урегулирования российско-украинского конфликта.



Также он поблагодарил глав стран Балтии за визит и поддержку.